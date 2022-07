Spolufavorit stovky Keňan Omanyala po čekání na víza dorazí na MS v den závodu

Africký rekordman a třetí muž letošních tabulek v běhu na 100 metrů Keňan Ferdinand Omanyala po problémech s vízy dorazí na mistrovství světa do Eugene až v den závodu. Naděje na účast na světovém šampionátu se už vzdal, ale dnes ráno potřebné dokumenty obdržel a večer by měl nastoupit do letadla, které do amerického Oregonu dorazí v pátek. Večer ho čekají rozběhy.

Foto: Profimedia.cz Keňan Ferdinand Omanyala se na konec světového šampionátu zúčastníFoto : Profimedia.cz

Článek Omanyala má v této sezoně na kontě čas 9,85 sekundy. Rychleji zaběhli 100 metrů jen Američané Fred Kerley (9,76) a Trayvon Bromell (9,81). Minulý měsíc ovládl kontinentální šampionát na Mauriciu výkonem 9,93. Šestadvacetiletý sprinter, který loni v září zaběhl africký rekord 9,77, agentuře AFP řekl, že i kdyby dnes dostal vízum, už je pozdě. Nakonec by ale šampionát měl stihnout. "Omanyalu dnes ráno zavolali na ministerstvo sportu a dostal víza. Měl by odletět večer a dorazit do Oregonu zítra ráno," řekl agentuře AFP jeho trenér Duncan Ayiemba. Podle keňského serveru Pulse Sports má potíže s vízy ještě dalších pět keňských atletů. První část výpravy odletěla do Eugene v pondělí. Atletika Nemá víza, nemůže na MS. Je to frustrující, zoufá si jeden z favoritů stovky

