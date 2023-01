Štrbíková je novou trenérkou stolních tenistek a má čínského asistenta

"Naším původním záměrem bylo, aby (Nedoma) ještě vedl družstvo žen ve dvojutkání v Havířově. Jelikož se nám však podařilo rychle najít náhradu v podobě dvojice Štrbíková - Sü Kchaj, vedení asociace rozhodlo, že tato dvojce už povede družstvo v duelech proti Itálii a Portugalsku," řekl místopředseda asociace Nikolas Endal.

Třiačtyřicetiletá Štrbíková patří k nejúspěšnějším českým hráčkám novodobé historie. Je sedminásobnou mistryní republiky ve dvouhře, účastnila se olympijských her v Aténách a vyhrála titul na mistrovství Evropy ve smíšené čtyřhře. Dosud působila jako trenérka výběru do 21 let.

"Je to samozřejmě něco úplně jiného, než hrát za národní tým nebo koučovat mládežnické kategorie. Větší zodpovědnost, obrovská čest a také výzva. Přijímám to ve vší vážnosti, chtěla bych přinést pozitivní změny a zapojit více mladších hráček," uvedla.

Rozhodnutí angažovat ji jako trenérku reprezentace Štrbíkovou překvapilo. "Bylo to trochu nečekané. Obecně jsme čekali, že trenér Nedoma bude chtít koučovat až do olympiády v Paříži, ale vše je jinak. Nakonec jsem na nabídku kývla a těším se na to," doplnila rodačka z Havířova.

Vyhlíží také spolupráci s čínským asistentem. "Dostal nabídku dělat hlavního kouče, ale chápu, že se mu nakonec více líbí pozice asistenta. Chce se věnovat trénování a jsem přesvědčena, že nám všem může hodně dát. Je to povahově fajn člověk, znám ho řadu let. Od polských trenérů i hráček vím, že je velký dříč. Může nás naučit nové tréninkové metody. Je to rodilý Číňan, který působí dvacet let v Evropě. To je ideální kombinace," dodala Štrbíková.