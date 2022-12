V 86 letech zemřel gymnasta a trenér Gajdoš

Slovenský sportovní gymnasta a později trenér Pavel Gajdoš v úterý po dlouhé nemoci zemřel ve věku 86 let. ČTK to sdělila rodina. Účastník dvou olympijských her získal na mistrovství světa dvě bronzové medaile v soutěži družstev. Po ukončení kariéry byl gymnastickým trenérem a funkcionářem v Dukle Praha.

Reklama