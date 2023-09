Výsledky mistrovství republiky ve vzpírání v Holešově

Mistrovství republiky ve vzpírání v Holešově. Muži: Do 55 kg: 1. Džobák (Horní Suchá) 194 kg (trh 89 + nadhoz 105); do 61 kg: 1. Šimek (Bohumín) 180 (80+100); do 67 kg: 1. Polák (Horní Suchá) 235 (107+128); do 73 kg: 1. Stránský (Olymp Praha) 265 (115+150); do 81 kg: 1. Mareček 326 (144+182 - český rekord); do 89 kg: 1. Novotný (oba Holešov) 287 (127+160); do 96 kg: 1. Štreichl (Horní Suchá) 311 (136+175); do 102 kg: 1. Gasior (Bohumín) 332 (152+180); do 109 kg: 1. Josef Kolář (Holešov) 343 (148+195 - český rekord); nad 109 kg: 1. Sládek (Slavoj Plzeň) 310 (140+170).

