Zápasnice Hanzlíčková se na ME zranila a skončila pátá

Zápasnice Adéla Hanzlíčková nenastoupila na mistrovství Evropy v Záhřebu kvůli zranění do semifinále kategorie do 68 kg a obsadila páté místo. Stejného výsledku dosáhla také loni, z devíti účastí na ME má nejlépe stříbro a bronz.

Foto: Profimedia.cz Adéla Hanzlíčková nenastoupila na ME v Záhřebu kvůli zranění do semifinále kategorie do 68 kg (archivní foto)

Článek Hanzlíčková měla v Záhřebu jako nejvýše nasazená na úvod volný los. Ve čtvrtfinále porazila na bodovou převahu Albánku Albinu Drazhiovou, ale během utkání si utrhla kloubní manžetu v rameni. Přišla tak o semifinále s Bulharkou Julianou Janevovou i čtvrteční boje o medaile. V řecko-římském stylu budou od pátku v chorvatské metropoli zápasit Jakub Bielesz (do 72 kg), Artur Omarov (do 97 kg) a Marcel Albini (do 130 kg). Ostatní sporty Hanzlíčková byla po pátém místě na ME zklamaná, je zvyklá na lepší výsledky

Reklama