Když mě sir Alex Ferguson nazval masérem, spadla mi brada, vzpomíná Pařízek. Kdy se potkal s papežem?

„Antverpy v té době byly béčkem Manchesteru, chodili tam z něj hráči a on se šel podívat na svoje ovečky. Bylo jich tam pět šest každý rok. Když jsem chytal, seděl ve VIP za brankou, musel mě vidět. Tenkrát jsem i chytal slušně. On pak přišel do kabiny. Zeptal jsem se ho, jestli se s ním nemůžu vyfotit. A on mě nazval masérem… V tu chvíli mě spadla brada a říkal jsem si, že asi nejsem v jeho hledáčku,“ směje se po letech rodák z Mladé Boleslavi, který měl v polovině devadesátých let namířeno ze Žižkova i do pražské Sparty, jenže atraktivní angažmá mu zhatila zlomená noha.