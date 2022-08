Donutili mě násilím, vzpomíná český rekordman. Jeho manželka se vrátí po čtyřech letech!

Memoriál Miroslava Lesáka se v Opavě koná už několik let, nyní ponese jméno i jeho syna Jiřího. A právě na jeho pohřbu se loni na podzim zrodila myšlenka, že by se letos na exhibičním mítinku sešli jeho bývalí svěřenci.

„Bylo to spontánní,“ vypráví Kudličková, která má s manželem dcery Terezu a Barboru. „Na jednom tréninku jsem se byla podívat s mladší dcerou a ona usnula. A během těch deseti minut, co spala, jsem si vzala tyč do ruky, a zkusila si skočit. A nevypadalo to vůbec špatně,“ potěšilo bývalou mistryni Evropy, která naposledy závodila před více než čtyřmi lety.