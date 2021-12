Hamlet za mantinelem. Proč hokejista bez lásky nedojde na vrchol?

Není to tak, že by se u nás nerodili talentovaní hráči. Nedaří se pro ně ale vytvořit konkurenční prostředí, které by je přinutilo na sobě pracovat a neustrnout. Specifikem tuzemského prostředí je i to, co hráče žene v brzkém věku do ciziny a proč teprve tam poznávají skutečný tlak.