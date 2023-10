Hejda jako opora, nebo přítěž? Bez zkušenosti to nejde, hájí expert plzeňského veterána

Zlí jazykové odkazují na jeho občanku. Hejda má šest českých titulů, ovšem v březnu mu bylo už třiatřicet. Mívá problémy s rychlou hrou soupeře, takže se nabízí otázka: má pořád ještě nárok na místo v sestavě ambiciózní Plzně? „Není nejmladší, co si budeme povídat. Rychlost se u starších hráčů zvlášť na pozici stopera horší, což sám znám moc dobře,“ poznamenal Rajnoch.

Druhým dechem ovšem dodal, že se Hejda nemusí o flek bát. „Je důležitý pro svoje zkušenosti, řídí mladé kluky kolem sebe,“ vysvětlil Rajnoch. „S mladým Dwehem a Hranáčem plus se zkušenějším Hejdou to má dnešní Plzeň dobře poskládané.“

Zatímco Hejda má na kontě fůru těžkých zápasů, 23letý Hranáč a o dva roky mladší Liberijec Dweh zkušenosti teprve sbírají. A třeba na Dweha, jenž ještě na jaře hrál druhou ligu, se po sobotní porážce na Spartě snesla kritika. „Já si nemyslím, že by se mu zápas nepovedl. Sparta je při vší úctě jiný soupeř než Zlín nebo Pardubice,“ říkal Rajnoch. „Bylo jasné, že ve šlágru dominovat nebude, ale je to pro něj obrovská zkušenost, kterou může zužitkovat v lize i v pohárech.“

A není sám, celá Plzeň může podle Rajnocha dál růst. „Připadá mi jako sympatický mančaft, který chce hrát moderní fotbal a dává prostor mladým klukům. Po peripetiích na začátku sezony to chytili za správný konec, kouč Koubek odvedl kus práce,“ ocenil Rajnoch.

„Koubek má kolem sebe asistenty Trousila a Bakoše, je to jejich mentor. Společně se zasadili o to, že Plzeň má dobrou formu, vyznává moderní herní styl a dává dost branek,“ popsal Rajnoch. „Na Spartu přijela Plzeň v pohodě a až na některé pasáže odehrála velice slušný zápas. Hrálo se nahoru dolů ve velké intenzitě a o výsledku nakonec rozhodlo to, o čem mluvil trenér Koubek. Jeho tým je z hlediska vývoje ve srovnání se Spartou o rok pozadu.“