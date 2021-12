Kam se poděla národní hrdost aneb Proč už nároďák není vším

„Opět se ptám, kde je česká hrdost, když hráč raději zůstane ve svém klubu. Doufám, že toho nebude v budoucnu litovat," opřel se do Malíkova rozhodnutí (podobně jako loni do Barinkova) šéftrenér svazu Filip Pešán. Jenže je tu jiný pohled, že prostě Barinka i Malík vidí pro rozvoj své kariéry jako důležitější se etablovat v seniorském hokeji, než se vydávat na světový šampionát, na kterém český juniorský výběr už roky patří do šedého průměru bez ambicí.