Zlámalovy toulavé boty. I proto zažil obětování kozla, strachoval se v bance a ve Skotsku se ocitl na indexu

On to během kariéry svedl. V utkání Bohemky s Duklou srovnával v poslední minutě vydařenou hlavičkou skóre na 2:2, ve střetnutí Zlína v Mladé Boleslavi pro změnu zlomil tyč brány, kterou hájil.

Samozřejmě že v další epizodě Kopaček na hřebíku nešlo zmíněné úsměvné historky pominout. Však se také o nich báječný vypravěč Zdeněk Zlámal s gustem rozpovídal a vylíčil je do nejmenších podrobností. A nepomlčel ani o tom, jak první ligový gól v životě slavil a jak si pak spoluhráče v Ďolíčku dobíral, protože byl dlouho nejlepším střelcem mužstva. I Patrik Schick, který teď střílí góly v bundeslize, ale tehdy v Bohemians hostoval, na tom byl stejně jako on.

V Itálii, kam ho zlanařilo Udinese, aby ho nejprve poslalo hostovat do španělského Cadízu a potom pro změnu do pražské Slavie i třeba Bari, Terstu nebo olomoucké Sigmy.

„V Bari se mi povedlo dostat se až na titulní stránku Gazzetty delo Sport. Ale nebylo o co stát… Italský spoluhráč, který neměl v lásce cizince, mi na večeři před pohárovým zápasem chtěl stáhnout trenky a já nezachoval chladnou hlavu. Začal jsem ho honit kolem stolu, abych mu vlepil výchovný pohlavek. On to byl ale pravý horkokrevný Ital z Neapole, takže po mně hodil talíř. Já uhnul, mladému spoluhráči ale střepy pořezaly ruku tak, že mu ji doktoři sešívali snad šedesáti stehy. A to všechno před zraky trenérů, prezidentů obou klubů, sponzorů, mecenášů… Oba nás okamžitě vyřadili z kádru a já si narychlo hledal nové angažmá,“ prozradil v Kopačkách na hřebíku po letech Zdeněk Zlámal, proč odešel z Itálie a začal chytat na Hané.