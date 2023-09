Adrenalin mu nechybí. Lavička o kariéře, konci s trénováním, ale i snu, který se mu nejspíš nesplní

Vítězslav Lavička o svém působení u reprezentace do 21 letVideo : Sport.cz

V Kopačkách na hřebíku se ale samozřejmě nemluvilo jen o sparťanské akademii a nové životní etapě Vítězslava Lavičky, který jako hráč získal se Spartou sedm mistrovských titulů a osmý přidal v roce 2014 jako její hlavní trenér. Dlouhých devět let pak čekal celý sparťanský národ, než přijde titul další.

„Letošní mistrovská sezona i ta naše před devíti lety si byly v mnohém podobné. Ani my jsme nezačali dobře, hned po dvou zápasech s Häckenem jsme vypadli z evropských pohárů a octili se na kříži. S hráči jsme se tehdy shodli, že se klubu a sparťanským fanouškům můžeme revanšovat jedině tím, že budeme šturmovat tak, abychom získali titul. A my získali nejen titul, ale vyhráli jsme i domácí pohár a Superpohár. Jediné, co mě při vzpomínce na tuto sezonu mrzí, je, že jsme nezanechali markantnější stopu v pohárové Evropě,“ vzpomínal v dalším díle Kopaček na hřebíku Vítězslav Lavička na sezonu 2013/2014, kdy pro Spartu získal jako trenér treble.