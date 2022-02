Má Pešán promíchat útoky? A nadělí reprezentace dárek Jágrovi k padesátinám?

Bude to zlomový moment, který nakopne hokejovou reprezentaci ke světlým zítřkům? Je na místě být optimistou, nebo i duel proti Švýcarsku potvrdil trable s efektivitou a je lepší zůstávat opatrným realistou? A měl by kouč Filip Pešán ještě před zápasem s Ruskem a především před vyřazovacími duely, přičemž ten první je čeká už v úterý, ještě promíchat útočné řady? Také to včetně výkonu ženské reprezentace řeší v aktuálním podcastu Za mantinelem redaktoři Sport.cz Martin Kézr a Robert Sára.

Foto: Sport.cz Za mantinelemFoto : Sport.cz

Článek Oba se baví o síle jednotlivých útoků i faktu, že po boku Sedláka a Hyky zatím tolik nezáří David Krejčí. Řeší oprávněnost nominace Michaela Frolíka i jak oživit lajnu, v němž hraje duo sparťanů Řepík-Sobotka. A především varují, že vzhledem k situaci v tabulce, budou muset Češi v úterý odehrát osmifinále a v případě výhry narazí ve čtvrtfinále na odpočinutý celek, jenž si zajistil přímý postup. A na to tým v roce 2010 i 2014 doplatil. V podcastu rozebírají také statečný výkon Češek ve čtvrtfinále proti Spojeným státům. Soupeřky byly jasnými favoritkami, koneckonců i bookmaker Karel Brettschneider před duelem tvrdil: "Pravděpodobnost, že Češky vyhrají, je asi taková, jako že dneska v Praze spadne meteorit." ZOH 2022 Češi musí na přímý postup zapomenout, o čtvrtfinále bude nutné svést bitvu v úterý A v průběhu duelu se zdálo, že (nejen) hvězdáři museli být v pozoru, protože se cosi z nebes řítilo. Zaujal je také komentář trenéra Tomáše Paciny, který při hodnocení turnaje řekl: "Pokud chceme v budoucnu hrát o medaile, je třeba úplně jiných charakterů, než které se v týmu objevovaly. To není kritika. Ale na vyrovnané zápasy s Kanadou a Amerikou potřebujete opravdu lidi, na které je stoprocentní spolehnutí a kteří hrají jenom pro tým a ne pro sebe." Koho tím myslel? ZOH 2022 Hrdý Pacina doufal v Nagano: Nepodělali jsme se z nich! Frustrované Američanky mlátily dveřmi a házely holemi

