„Určitě to komplikace je, bylo by samozřejmě lepší postoupit rovnou. Ale musíme přijmout, jak se turnaj vyvíjí. Teď se soustředíme na Rusy, dál ani nekoukáme," tvrdil kouč národního týmu Filip Pešán. Závěrečné utkání v první fázi turnaje čeká národní tým už v sobotu, kdy se ve 14.10 h SEČ střetne s neporaženými Rusy.

Sborná obhajující zlato z Pchjongčchangu ve dvou dosavadních zápasech ještě neinkasovala a už nyní má jako jistý vítěz skupiny zaručený přímý postup do středečního čtvrtfinále. Zatímco české mužstvo se nevyhne kvalifikačnímu zápasu o den dřív.

Také v Pekingu postupují přímo do čtvrtfinále vítězové skupin a nejlepší mužstvo z druhých míst. Ve skupině C mají ale před nedělním vzájemným soubojem šest bodů Finové i Švédové, čehož už Češi i v případě ruského skalpu nedosáhnou, takže se Pešánovým svěřencům i tato cesta rovnou mezi elitní osmičku zavírá. Ve skupině A to zatím vypadá, že o prvenství zabojují mezi sebou Kanada a USA.