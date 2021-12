Měli jsme strach, jak děti návrat do Čech zvládnou, říká Theo Gebre Selassie

Na co si nejhůře po svém comebacku domů zvykal? „Na kvalitu potravin. Musím říct, že je to trochu jiné," přiznává 54násobný český reprezentant, jenž mimo jiné odebírá bio produkty ze spoluhráčovy farmy. „A čas od času na ochotu lidí, vstřícnost a reakce některých lidí. Jako by tady byli lidi trochu víc deprivovaní, což je však v této nelehké situaci pochopitelné," dodává.