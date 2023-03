Pojedu. Ale jen za párek! Jak se rodil výjimečný příběh pětinásobné české olympioničky

„Mamka říkala, že nejvíc mě bavilo vzpírání, chtěla jsem taky něco zvedat,“ vzpomíná s úsměvem. Příklad rodičů ji ale nasměroval jinam. Tatínek byl lyžařským reprezentantem a později trenérem. „A my s mamkou chodily koukat, jak táta trénuje, a když jsem to viděla, tak jsem to chtěla zkoušet taky,“ popisuje.

Vše pod trenérským vedením svého osudového muže, manžela Martina. „Znali jsme se dlouho. Už v dětství byl pro mě takový nedostižný idol. Když to přeženu, byla jsem do něj zamilovaná od svých sedmi let,“ usmívá se.

V dubnu roku 2020 se jim narodila dcera Adéla a Vrabcová získala novou motivaci. „Už několik týdnů po porodu jsem od ní odcházela na tréninky, tak jsem jí chtěla ukázat, že to mělo opodstatnění a že na mě může být pyšná,“ říká. Povedlo se, v Praze zaběhla svůj druhý nejlepší čas kariéry, nominovala se na olympiádu do Tokia.

Roli aktivní sportovkyně už opustila, atletiku ne. V organizaci RunCzech, s níž spojila svoji běžeckou kariéru, má na starosti projekt věnující se českým běžcům. Co jim chybí do špičky a co je třeba sportu obětovat? Jak dlouho vydrží její rekordy a kdy se ještě postaví na start závodu? I to prozradila v podcastu Mixzóna.