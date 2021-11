Od zbožňované Maki po trpké dočasné loučení. Patnáct let české hvězdy na písku

Prožívá zcela nezvyklý podzim. Bez tréninků, plánovaní soustředění a turnajů i bez své parťačky Barbory Hermannové. Pro Markétu Nausch Slukovou je to ale celkem příjemná změna. Vypadá spokojeně, na tváři samý úsměv. „Zatím si to hrozně užívám. Cítila jsem, že tu pauzu potřebuju,“ přiznává v novém díle podcastu Mixzóna, v němž se ohlíží za svou dosavadní kariérou a popisuje své plány do budoucna.

Foto: Sport.cz Hostem podcastového pořadu Mixzona byla Markéta Nausch SlukováFoto : Sport.cz

Článek Před devíti lety zazářily s Kristýnou Kolocovou jako dvě komety. Bodovaly pátým místem na olympijských hrách v Londýně, svým vzhledem i bezprostředností. I když jejich herní rozchod byl hodně bouřlivý, Nausch Sluková sbírala úspěchy i ve druhé etapě své beachvolejbalové kariéry. Po boku Hermannové vybojovala evropské medaile, vyhřívaly si na pozici světových jedniček. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Markéta Nausch Sluková (vlevo), její manžel Simon Nausch a Barbora Hermannová.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Ale těch patnáct let jsem jela jak křeček v tom běhacím kolečku a už jsem potřebovala zastavit,“ vysvětluje. Jejím zatím posledním turnajem byla tak Světová série v Ostravě, byť o tom tehdy nemohla mít sebemenší tušení. Vysněná olympiáda v Tokiu skončila pro nejlepší český pár sportovní tragédií, když do Japonska letěly zbytečně… V Mixzóně se Nausch Sluková vrací k tomu, jak vnímala péči ze strany Českého olympijského výboru, mluví o změně vztahu se svým manželem Simonem i o tom, co chybí českému plážovému volejbalu, aby tu mohly vyrůstat další špičkové hráčky.

