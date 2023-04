Pořád to prožíváme, nemůžeme jinak. Frýdek se Suchopárkem o derby, hecování na Strahově a šimrání v břiše

Bitvy o Prahu pro ně mají kouzlo dodneška. „Před derby zažíváte přesně to, co znají třeba herci: šimrání v břiše. Ale jakmile rozhodčí poprvé pískne, všechno z vás spadne," líčí Frýdek, svého času rychlý a mazaný záložník. „Jakmile se do toho zápasu dostanete, nevnímáte, že jsou tribuny rozdělené na dvě poloviny. Na stadionu to hučí a vy se soustředíte jen na to, abyste vyhráli. Nebavíme se o klíči pro vítěze od magistrátu, je to prostě Sparta a Slavia. Historie českého fotbalu," popisuje Suchopárek, jenž platil za spolehlivého stopera.