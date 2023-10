Chtěl by mě v počtu medailí dohnat, to se mu ale nepovede, nevěří Leo Gudas synovi

„Pro kluky z NHL je základ jejich klub, pokusit se s ním dojít v play off co nejdál. Tak jako se to Radkovi povedlo v minulé sezoně,“ připomíná Leo Gudas v pořadu Příklep na Sport.cz jízdu svého syna s Floridou, která se zastavila až ve finále Stanley Cupu.

„Radko vždycky říká, že by mě chtěl v počtu medailí dohnat, to už se mu asi ale nepovede,“ připomíná, že letní posila Anaheimu se vracela bez medaile ze všech tří odehraných MS i ZOH 2014 v Soči.

„Byla to taková bronzová éra. Vždycky chyběl ten jeden gól. Neříkám, že to byla smůla. Kdybychom se bývali dostali do finále, měli bychom velikou šanci na zlato, jak se to třeba povedlo klukům po nás,“ připomíná Gudas zlatou Vídeň 1996, či zlatý hattrick na přelomu tisíciletí.