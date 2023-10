PŘÍKLEP: Extraliga je jako balet, kritizuje sparťanská legenda

Svou tvrdostí šel vždy bývalý hokejista Leo Gudas příkladem. Majitel dvou titulů se Spartou a pět bronzových medailí z mistrovství světa a olympijských her z devadesátých let sleduje i aktuální dění v extralize. „Vůbec se nehraje do těla, to mi tam chybí,“ líčí sparťanská legenda v pořadu Příklep na Sport.cz. V jeho šlépějích jde i syn Radko, jenž válí v NHL.

PŘÍKLEP - LEO GUDASVideo : Sport.cz