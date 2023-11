PŘÍKLEP: Do studia přijde šéf svazu Hadamczik. Mluvit bude (nejen) o nových dresech a Síni slávy

Na nominační tiskové konferenci k turnaji Karjala by měl odkrýt podobu reprezentačních nových dresů, a očekává se, že jim bude vévodit státní znak. Pak se prezident hokejového svazu Alois Hadamczik přesune z hotelu Four Seasons do sídla Sport.cz, aby tu v pořadu Příklep odpovídal nejen na otázky ohledně dresů. Přenos začíná v 15 hodin a i vy můžete jeho průběh ovlivnit pokládáním otázek.

Foto: Stanislava Benešová, Právo Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik při květnové návštěvě studia Sport.cz.

Článek Hadamczika ve studiu doplní tradiční dvojice, moderátor Honza Homolka a šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr. Vedle nové podoby dresů bude mezi probíraná témata patřit i herní styl reprezentace, který tak šéfa svazu zklamal na minulém šampionátu. Také proto výkonný výbor odvolal Kariho Jalonena a místo něj jmenoval Radima Rulíka, kouče úspěšné dvacítky. ❓Dnešním hostem v redakci https://t.co/Al8rocwmZj bude prezident hokejového svazu @alois_hadamczik. A bude odpovídat na Vaše dotazy! Napište otázku do komentáře. pic.twitter.com/ffn2MwHkqo — Sport.cz (@sportcz) November 1, 2023 Zároveň se ve studiu bude probírat nová podoba Síně slávy, navýšení příjmů od partnerů, které svaz odhaduje na 180 milionů korun ročně, i třeba jednorázová podpora tuzemským klubům v celkové výši 58 milionů korun. Řešit se bude i blížící se mistrovství světa, které v květnu hostí Praha a Ostrava. Otázku mu mohou položit také diváci skrz sociální účty Sport.cz. Hokej Síň slávy najde nové místo v centru Prahy. Místo herny má vzniknout hokejový chrám