PŘÍKLEP: Komunikace Sparty? Amaterismus, zlobí se bývalý hráč

Za Spartu nastupoval koncem 90. let a také po svém návratu ze zámoří. „Sparta je obrovský brand v České republice, dá se říct největší, je to vlajková loď extraligy,“ říká Radek Duda v pořadu Příklep na Sport.cz. Současná situace pražského klubu v něm však vyvolává vášně. „Myslím si, že Sparta by hlavně měla být profesionální. Komunikace by měla být profesionální, ne si na to hrát. Ale to, co tady předvedli za těch deset dnů, je amaterismus,“ zlobí se v hokejovém studiu.

Příklep s Radkem DudouVideo : Sport.cz

Článek Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Jednání o nástupci Pavla Patery na pozici trenéra hokeojvé Sparty jsou u konce. Na střídačku se vrací Miloslav Hořava. Zatímco sportovní ředitel klubu Petr Ton uvedl, že Hořava byl od začátku první volbou, generální manažerka Barbora Snopková Haberová v tomtéž textu na oficiálním klubovém webu přiznala, že se zároveň jednalo s Václavem Varaďou, ale údajně nedošlo ke shodě na podmínkách. „Jestli chci měnit trenéry, musím mít jasně dané, koho si vezmu, jak chci postupovat," soudí bývalý reprezentační útočník. „Jestli tady něco dělám špatně 16 let, musím do toho říznout a vzít nový koncept. Jediný trenér, který v České republice má koncept a pracuje koncepčně, je Venca Varaďa," míní 43letý expert. Sparta potřebuje obměnit kádr. Je to však v jejích silách? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Duda později hrál i za Slavii, s níž dokonce vyhrál titul v roce 2003, a proto je tématem i trápení tohoto celku. Moderátor Honza Homolka ve studiu s novinářem Martinem Kézrem a Radkem Dudou řeší také odklad Světového poháru, budoucnost Václava Varadi v českém hokeji, situaci českých hokejistů v NHL i AHL a další témata. Celý díl můžete sledovat nejen v audiovizuální podobě, ale najdete ho také v podcastových aplikacích. Příklep PŘÍKLEP: Sparta doplácí na obrovskou personální krizi. Zvolí pohodlné řešení?

