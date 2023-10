Kvalitní obránci jsou tuzexové zboží, míní Nedvěd. Prozradil, koho vezme na Karjalu

Není kde brát. Případné defenzivní posily pro domácí hokejové mistrovství světa budou ze zámoří jen minimální. Vždyť z obránců NHL aktuálně hrají jen tři, plus byl do hlavního týmu povolán ještě David Jiříček. Jenže co s tím? „Babo raď. Prostě nejsou. Je to tuzexové zboží. Přitom v jedné éře jsme měli spoustu top beků,“ říká v pořadu Příklep na Sport.cz generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd.

Čeští beci nejsou, je to tuzexové zboží, přiznává v pořadu Příklep Petr NedvědVideo : Sport.cz

Článek Po třičtvrtě roku se vrátil k národnímu týmu a společně s trenérem Radimem Rulíkem bude skládat tým na světový šampionát v Praze a Ostravě. Už v průběhu sezony bude Nedvěd vyhlížet potenciální posily ze zámoří. „Útočníků máme za velkou louží daleko víc než obránců a je velká šance, že někdo přijede. Vzadu jsme ale tenčí,“ upozornil bývalý forvard. Počet beků v NHL se výrazně zmenšil. Filip Hronek hraje za Vancouver, Radko Gudas přestoupil do Anaheimu. V San Jose působí Jan Rutta a Radim Šimek, který se však v prvním duelu do sestavy nevešel. Columbus si vytáhl do hlavního týmu Davida Jiříčka. Příklep PŘÍKLEP: Potřebuju zjistit, kde je u Zachy zakopaný pes. Tohle není normální, kroutí hlavou Nedvěd Jenže to je všechno. Boj o nejprestižnější soutěž ale vzdal třeba 24letý Jakub Galvas, jenž z farmy Chicaga zamířil do švédského Malmö. „Věřil jsem, že se v NHL uchytí,“ připustil Nedvěd. Právě třeba olomouckého odchovance ale bude moci ozkoušet na prvním reprezentačním srazu sezony, jímž bude od 9. do 12. listopadu finská Karjala. „Vezmeme mix zkušených hráčů i mladých. Moje vize je, že Euro Hockey Tour je hlavně o mladších hráčích. A chceme to živit dál,“ líčil 51letý generální manažer. Příklep s Petrem NedvědemVideo : Sport.cz Prozradil, koho z talentů na Karjalu vezme. „Určitě pojede Ticháček,“ ukázal na 20letého kladenského obránce, s devíti body nejproduktivnější hráče týmu. „Moc se mi líbí a měl by dostat příležitost,“ chválil Nedvěd. „Sezona je ale specifická, protože musíme vytvořit jádro mužstva pro domácí mistrovství světa,“ pokračoval. „Máme na to tři krátké turnaje. Ten čtvrtý je až těsně před šampionátem. Devět zápasů je hrozně málo. Není prostor na experimenty, ale mladým i tak dáme šanci. Je to naše budoucnost,“ vysvětloval liberecký rodák. NHL Je to jako jít proti vlaku. A fakt to bolí, říká starší z Gudasů o srážce se synem