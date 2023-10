PŘÍKLEP: Potřebuju zjistit, kde je u Zachy zakopaný pes. Tohle není normální, kroutí hlavou Nedvěd

Zachu zná Petr Nedvěd již dlouho, vždyť před deseti lety spolu nastupovali za Liberec, když tehdy šestnáctiletý benjamínek v extralize debutoval. „Vynikající kluk, vynikající hráč. V tomhle směru samá chvála,“ pokyvuje hlavou Nedvěd.

Když se však řeč stočí na vztah manažer nároďáku - hráč, pochvalnými slovy o brněnském rodákovi už o poznání víc šetří.

Foto: Bob Dechiara, Reuters Pavel Zacha v dresu Bostonu Bruins.

Psal se rok 2022 a Nedvěd uvažoval o složení mančaftu pro olympijské hry v Pekingu. Na papíru musel mít napsané dvě varianty pro případ, kdyby nakonec do čínské metropole mohli jet i borci z NHL. „Pavel mi přislíbil, že přijede,“ vzpomíná Nedvěd, nýbrž nejslavnější hokejová liga světa nakonec své borce na turnaj pod pěti kruhy podruhé za sebou nepustila.

„Hned jsem mu připomenul, že je pak v květnu i mistrovství světa. Plácli jsme si, že když bude zdravý a vypadne (s New Jersey) v prvním kole play off NHL, přijede na mistrovství světa. Jenže pak se rozhodl takovým prapodivným způsobem a odmítl. Pro mě už to pak byla uzavřená kapitola a nad Pavlem jsem zlomil hůl,“ přiznává Nedvěd.

Do poslední chvíle věřil, že Zacha na šampionát do Finska pojede. Nejel. „Pro mě to bylo obrovské zklamání. Martin Ručinský a jeho předchůdci (ve funkci generálního manažera reprezentace) měli se Zachou stejné problémy,“ vybavuje si Nedvěd.

Neznamená to však, že by Zachu zatratil natrvalo. Pokud nový trenér reprezentace Radim Rulík vyhlásí, že Zachu pro domácí šampionát v příštím roce chce mít, je připraven komunikaci a debatu s forvardem Bruins obnovit.

„Potřebuju zjistit, kde je ten zakopaný pes, protože tohle není normální,“ hlásí generální manažer nároďáku, že by rád slyšel i od Zachy samotného jeho důvody častých omluvenek.

„Je mi to líto za něj, protože Pavel už mohl mít medaili z Finska,“ připomíná Nedvěd, že z loňského MS v Tampere se nakonec nároďák vracel s bronzem. „Je to jeho ztráta. Nebudu lhát, samozřejmě je to vynikající hráč, pořád se zlepšuje. Ale my se bez něj obejdeme, tomu věřte,“ ubezpečuje Nedvěd.

Je přesvědčený, že Zachu čeká v Bostonu; rekordní ročník, co se bodů týká. „Mám očekávání, že Pavel by mohl hrát s Pastou v útoku a věřím, že bude mít vynikající sezonu. A pak se rozhodneme (o MS),“ dodává Nedvěd.