Masky gólmanů jsou mnohdy v katastrofálním stavu. Jde o zdraví, varuje Pavelec

Odchytal 11 sezon v NHL a sám moc dobře ví, jak je důležité mít kvalitní masku. „Ale když pozoruju gólmany, kteří přijedou na soustředění nebo na reprezentační kemp dvacítek, v jakém stavu mají ty mřížky, tak je to katastrofa,“ upozornil Pavelec, jenž trénoval brankáře v národním týmu do 20 let a aktuálně přešel do seniorské reprezentace.

Článek Ovšem investovat do výměny se mnohem mladým gólmanům nechce. „Bavil jsem se s kustodem reprezentace a Mladé Boleslavi Oldou Kopeckým a říkal mi, že nová mřížka stojí dva a půl tisíce korun. Ne každému se to chce platit. Je to otázka na kluby. Možná i na rodiče,“ nadhodil 36letý kladenský rodák. „Ale měli by se nad tím zamyslet, je to fakt strašně nebezpečné. Zlepšily se hokejky, zvedla se tvrdost střel,“ pokračoval Pavelec. „Stačí dostat pukem do masky, mřížka se trochu pohne, a bezpečnost rázem klesá za sta procent na polovinu,“ poznamenal. 👀 Jestli jste něco podobného nikdy neviděli, tak vězte, že ani my ne. Dan Král má po včerejším zápase s @HCAP1937 sice velký šrám na pravém oku, ale nemělo by se jednat o nic vážného. Jako druhý brankář bude dnes připraven jeden z náhradníků @lausannehc. Děkujeme za výpomoc. 👍… pic.twitter.com/8bEhEQj1nl — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) September 2, 2023 Maska se tváří bezpečně, dokud se nestane něco podobného jako libereckému Královi. „Stačí, aby to jednou blbě ulítlo do oka a máte po kariéře. A kariéru vem čert, jde o zdraví,“ podotkl bývalý úspěšný gólman. Příklep s bývalým gólmanem a trenérem brankářů národního týmu Ondřejem PavelcemVideo : Sport.cz Sám měnil mřížku pravidelně, a tak mu nikdy kotouč v oku neskončil. Rovněž se mu nestalo, že by někdy musel chytat v cizí masce jako kladenský Landon Bow. Tomu v duelu ve Vítkovicích střela Lakatoše urazila pásek na masce, a tak si vypůjčil ochranu od kolegy Adama Brízgaly. „Já raději vždycky vozil na zápas dvě masky,“ usmál se Pavelec. Příklep PŘÍKLEP: Martincův úprk z Komety? To jsem ještě nezažil, musí za tím být něco víc, říká Pavelec