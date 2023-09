PŘÍKLEP: Martincův úprk z Komety? To jsem ještě nezažil, musí za tím být něco víc, říká Pavelec

Kvůli nové pozici mistr světa z roku 2010, jenž odchytal jedenáct sezon v NHL, extraligu bedlivě sleduje. A Martincův konec ho dost zaskočil. „Sice je důležité chytit začátek sezony, ale asi za tím bude něco víc. To si musí vyhodnotit ti, kteří se o Kometu starají. Žádný trenér by to jen kvůli třem prohraným zápasům nepoložil,“ mínil Pavelec.