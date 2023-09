Rozhodčí vůbec neřeší postavení hokejek, rozčiluje se Plekanec

Přes léto však proběhl mítink se sudími i samotnými hráči. „Je to mnohem lepší. S Vláďou Pešinou (šéfem komise rozhodčích) jsem o vhazování mluvil dost,“ ocenil Plekanec. Jedna věc mu však stále vadí. „Překvapilo mě, že rozhodčí vůbec neřeší postavení hokejek, které je hrozně důležité. Pořád je to taková šedá zóna,“ mínil.

Na ledě je známý tím, že umí být pro soupeře nepříjemný. A kvůli vhazování se občas pustí do debaty se sudími. „Při buly je občas tyátr, řvou na vás lidi. Já vím, že mám pravdu, rozhodčí to po zápase uzná, pak mi další den volají lidi, že jsem měl pravdu. Ale zápas už se nevrátí,“ poznamenal Plekanec a souhlasil i redaktor Sport.cz Jan Škvor.

„Tohle by mě ještě víc naštvalo. Jasný, chyba se stane, ale co z omluvy máš. Akorát tě to utvrdí v tom, že jsi měl pravdu,“ podotkl hokejový expert.