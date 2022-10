PŘÍKLEP: Parodování Jágra? Rozjela se antivlna, lidé Jardu bránili

Video, které obletělo celý český hokejový svět. „Ahoj, zdravím svoji hokejovou rodinu. Asi se ptáte, co tady dělám takhle pozdě večer,“ začíná Tomáš Divíšek ve známém záběru z posilovny. „Kluci mě zvali na pivo a mě nenapadlo nic lepšího, než jim poslat takovou pozvánku... pak to kluci dali na sociální sítě,“ vysvětluje současný generální manažer klubu HC Letci Letňany, že virál vznikl do jisté míry nezáměrně. Tématu se věnujeme v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz.

Příklep s Tomášem Divíškem.Video : Sport.cz