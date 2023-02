Pastrňák, Krejčí, Zacha, to je fantazie! Největší favorit na Stanley Cup, míní expert

V předchozím působišti v New Jersey se stále čekalo, že Zacha začne zářit, jenže herní systém téhle organizace mu nejspíš neseděl. Po přesídlení do Bostonu všichni zírají s otevřenou pusou, jak Zacha válí. „To, co bylo potlačeno v New Jersey, se tady dostává do popředí. Vždycky se říkalo, že má výbornou střelu, ale málo ji používá. A tady si najednou troufne. Obhodí si beka a vypálí do horního růžku," připomíná Burkert nedávný parádní zásah proti Torontu. „Z toho jsem měl fakt dobrý pocit."