Už je toho dost. Volno nám pomůže, říká sparťan Horák po náročném programu

My jsme spolu měli parádní přípravu, ale teď to trošku vázlo. Teď jsme ten zápas dovedli jako lajna do vítězného konce. Jsme za to strašně rádi. Doufám, že nám to vydrží i do dalších zápasů, protože bychom měli být jedna z lajn, co tým táhnou.