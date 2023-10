PŘÍKLEP: Kontroverzní zákon dráždí. Problém je v celé společnosti, míní šéf extraligy

Naposledy obdržel minulý týden 10tisícovou pokutu toho času nehrající majitel Rytířů Jaromír Jágr, který se na sociálních sítích pustil do hlavního rozhodčího Šindela během zápasu Kladna v Mladé Boleslavi.

„Někdy zase chybí nadhled a odstup. Z ledu to hráč může vidět nějakým způsobem, z opačné kamery se to zase může jevit jinak,“ dodává ředitel extraligy.

Podle šéfredaktora Sport.cz Martina Kézra, který byl rovněž hostem nového dílu pořadu Příklep, chybí mezi aktéry zápasů hlavně respekt. „Pokud by všichni; tedy hráči, trenéři, funkcionáři; dokázali udržet respekt k soupeři, rozhodčím a soutěži, byl by současný zákaz úplně zbytečný,“ míní Kézr a připomněl chování majitele Vítkovic a tehdejšího prezidenta APK LH Aleše Pavlíka z letošního semifinále, kdy sudí nařknul ze zkorumpovanosti.

Loukota přiznává, že už loni, kdy se stal šéfem extraligy, mu hlavou běžely myšlenky, jestli náhubkový zákon neupravit. „A v hlavě to mám pořád. Stát se to může, je to ale o kultivaci prostředí a celé společnosti. Až se naše prostředí zkultivuje a posune se o krok dál, můžeme se bavit o změně,“ tvrdí.