Zacha a reprezentace? Radši jsem místo něj měl v týmu dva horší hráče, přiznává Nedvěd

Jak dlouho jste zvažoval, jestli nabídku přijmout?

Poté, co mě Lojza (prezident svazu Hadamczik) oslovil, jsem se rozhodl během dvou dní. Bylo to silnější než já.

Ve funkci střídáte Martina Havláta, kterého ale budete mít jako asistenta. To byl váš požadavek?

Martin Havlát byl odvolaný a já si ho prosadil, aby se vrátil jako můj asistent. První rok ve funkci pro něj nebyl jednoduchý, zvlášť když herní projev ani výsledky nevybízely k optimismu.

Nový trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Klíčové pro mé rozhodnutí bylo, že se mnou šli kluci z dvacítkyVideo : Sport.cz

Cítíte, že jsou u reprezentace dva generální manažeři potřeba?

Práce je tam dost pro oba, Martin Havlát mi hrozně pomůže. Když jsem dělal GM u reprezentace sám, využíval jsem pro skauting jednoho človíčka z NY Rangers, který teď pracuje v Torontu. Pro mě samotného je mission imposible, aby jeden GM byl na dvou místech; v zámoří a doma; současně.

Když jste před pěti lety jako GM u nároďáku začínal, hlavní odpovědnost za nominaci nesl trenér, před vaším koncem naopak vy. Nyní ji ponesete oba s Radimem Rulíkem. Jak to bude prakticky vypadat?

Není to jen o mně a Radimovi, na tvorbě mužstva se budeme podílet všichni v realizačním týmu. Zodpovědnost za finální sestavu ponesu já s Radimem. To je realita.

Co vám na vaše rozhodnutí vrátit se k nároďáku řekla manželka?

Je velice chápavá, nastalé situaci rozumí a v tomhle směru mě podporuje. Láska k hokeji ve mně stále je a pořád mě to táhne do kabiny. Teď je tu navíc nová výzva a lákadlo v podobě mistrovství světa v Praze. I když tlak na nás všechny tam bude obrovský.

Na domácí šampionát touží jet snad úplně každý hráč z NHL. Čeká vás docela náročná šichta plná pohovorů a skautování, že?

Byl bych hodně překvapený, kdyby hráči neměli o Prahu zájem. Všechno je to o komunikaci, s kluky se začnu bavit už teď. Stejně jako už nyní vím, že podniknu hned dvě inspekční cesty za velkou louži. Těší mě, když za mě hovoří práce. Mluvit umí každý, ale musí to být podpořeno fakty. Myslím, že vztah s našimi hráči (v NHL) mám nadstandardní a kluci mi díky tomu zjednodušují práci. Snad jediný hráč, který se mi nepovedl; stejně jako Ručovi (Martinu Ručinskému) a Havlátkovi (Martinu Havlátovi); byl Pavel Zacha. Mrzí mě to, protože to je vynikající hokejista, který se zlepšuje a v Bostonu to potvrzuje.

Budete chtít se Zachou o reprezentaci znovu mluvit?

Je to pro nás otevřené téma. Plánuju si sednout s trenéry reprezentace a musíme si rozhodnout to nejdůležitější - jestli vůbec chceme, aby Pavel reprezentoval. Je to vynikající hráč, ale zájem o reprezentaci dlouhodobě nejeví. Je to jeho rozhodnutí, my nemůžeme nikoho nutit reprezentovat. Přemlouvat do určité míry ano, jenže Pavel za svou kariéru nemá jediný start za seniorský nároďák. I to o něčem vypovídá.

Jak vám v minulosti odůvodňoval, když jste s ním coby GM mluvil, svůj odmítavý postoj?

Poslední odpověď byla, že mu to jeho agent nedoporučil.

Tomu jste věřil?

To nevím, ale pro mě je to hodně špatná odpověď.

Foto: Marek Burkert, Sport.cz Pavel Zacha se po tréninku v Montrealu hodil do gala.

Když budete mluvit sám za sebe a ne za celý realizační tým reprezentace. Jste spíš pro to se Zachovi sám ozvat, nebo naopak počkat, jestli tak neučiní sám?

Musíme se rozhodnout s trenérským štábem, jestli Pavla vůbec chceme. Když se shodneme, že ano, logicky ho oslovím. V opačném případě ne.

Vy na schůzku s trenéry půjdete ohledně Zachy s jakým názorem?

Netajil jsem se tím, že už jsem nad Pavlem Zachou zlomil hůl, protože nemůžeš hráče přemlouvat donekonečna. Už jsem cítil, že v mužstvu radši místo něj budu mít dva horší hráče, kteří ale mají to srdíčko na správném místě a chtějí reprezentovat.

Aby takový hokejista negativně neovlivnil chemii v týmu?