PŘÍKLEP: Šance pro nečekaného žolíka? Nad českou nominací se vznáší řada otazníků

Opěvovaný Voženílek zaujal především excelentními výkony v play off letošní sezony. I díky jeho hokejovému umu dosáhl Třinec na čtvrtý po sobě jdoucí triumf. „Do Třince neuvěřitelně zapadl. V Budějovicích se ne úplně prosazoval, ve Spartě vůbec. Třinec ho měl vyskautovaného delší dobu a věděli, proč ho chtějí. Vybudoval si velice silnou pozici," přemýšlí nad situací Říha mladší.

Současný trenér a sportovní manažer hokejistů Zlína se velkou měrou podepsal na hokejovém zdokonalení třineckého forvarda. „Mám k němu blízký vztah. V 15 letech chtěl v Pardubicích končit s hokejem, ale dal jsem mu možnost, aby šel do Hradce. Znovu jsem si ho vzal pod sebe v Litoměřicích, kde vylétl a nastartoval kariéru," je rád někdejší asistent u české hokejové reprezentace, který by si bývalého svěřence dovedl představit v národním dresu.

Daniel Voženílek z Třince už trénuje s reprezentací. Oslavy titulu byly neskutečné, únava je veliká.Video : Sport.cz

Právě Voženílkovo jméno by mohlo figurovat ve finále nominaci na blížící se hokejový šampionát. Šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr ale poukazuje na fakt, že česká nejvyšší soutěž skončila deset dnů před začátkem turnaje, což by pro trenéra národního týmu Kariho Jalonena mohl být částečný problém. „Mluví to proti extralize. Trenér se nebude chtít pouštět do experimentů. Už nominace Daniela Voženílka je velký experiment a takových by se nabízelo daleko víc," přemítá novinář.

Řeč přišla i na možné posílení hráčů z NHL, kde se nejčastěji skloňuje šestice českých hokejistů z vypadnuvšího Bostonu. Zas tak růžové to ale nebude. Zatím to vypadá jen na beka Jakuba Zbořila. Zrodí se proto v nominaci nějaké překvapení? „Jeden tip mám. Ten, kdo by nominaci mohl udělat, je pardubický obránce Tomáš Dvořák. Defenzivní bek, umí bezpečně odehrát pásmo," popisuje Kézr a jedním dechem dodává. „Role Kariho Jalonena nebude jednoduchá."

Řeší se i herní rukopis finského kouče na trenérské lavici, který je podle mnohých příliš defenzivní. „Důležité je hrát dobře do defenzivy a systém Jalonena je spíš pasivnější z odstoupené obrany. Není to úplně moje filozofie, jsem zastánce aktivnějšího hokeje. Pokud je to budoucnost, tak je to škoda pro diváky," prozradil svůj pohled na taktiku jednačtyřicetiletý Říha, bývalý hokejista.