Černý si dobře odpískaným derby napravil reputaci

V srpnu 2022 namíchl Černý nejprve slávisty, když v utkání se Zlínem udělil obránci Ševců Martinu Cedidlovi za nebezpečný faul na Ewertona pouze žlutou kartu. O tři měsíce později pak schytal kritiku naopak od sparťanů za to, že po úderu hlavou do sparťanského stopera Asgera Sörensena chybně nevyloučil plzeňského útočníka Tomáše Chorého. Oba incidenty jsou však minulostí a Černý od sobotního utkání dostává jen komplimenty.

„On byl příčinou vydařeného derby. Dobře komunikuje a není arogantní, ten zápas zvládl. Mně se líbil," opěvuje výkon rozhodčího trenér Hašek, který Spartu na přelomu tisíciletí dvakrát dovedl k domácímu titulu. „Podle toho, jak se Černý prezentoval na Letné, věřím, že by nás mohl do budoucna reprezentovat na evropské úrovni," uznává bývalý reprezentant i kouč národního týmu.

„Arogance mi u sudích vždy vadila, je nepříjemná každému hráči. Když si rozhodčí myslí, že on je tím nejdůležitějším na hřišti. Přitom je součástí zápasu," vysvětluje někdejší šéf českého fotbalu. V pořadu také prozrazuje jednu slabinu českých mužů s píšťalkou. „Systém v ofsajdové lajně je u nás návod ke kulišárnám. Když chybí ofsajdová lajna, rozhodčí nezvedne praporek a padne gól, tak jak mají bez kamery poznat, jestli platí? Jednou to poznají, jednou ne. Každý si to aplikuje, jak chce," zlobí se Hašek. Jasnější pravidla by přitom mohla zvýšit důvěryhodnost českých rozhodčích.