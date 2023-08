Frýdek žasne nad českou ligou: Fantazie, tleská se i za přihrávku, my vedli 3:0 a lidé nadávali

Všem je jasné, že největší měrou se na návštěvnosti podílí Sparta se Slavií. „Soutěží mezi sebou, chtějí si dokázat, kdo je lepší. To je perfektní," myslí si Frýdek, sparťanský srdcař. Dopustit nedá ale ani na svůj rodný Hradec Králové, který se pyšní novým stadionem. „Bydlel jsem hned naproti stadionu, v devátém patře. Takže když jsem přijel za mámou, fotil jsem si to, jak stavba pokračuje," konstatuje vicemistr Evropy z roku 1996. Na votroky je patřičně pyšný, „Celkově se ale nehrají špatné zápasy, padají góly."

Sám vzpomíná na časy, kdy sám zářil na zeleném pažitu a se Spartou hrál pravidelně o titul. „Na nás chodilo sedm, osm tisíc lidí. Byli rozmazlení, chodili na hráče jako Tomáš Skuhravý, Michal Bílek, Ivan Hašek. Byli zvyklí, že získáváme titul za titulem. Když jsme nevyhráli 3:0, tak na nás pískali a křičeli, co to hrajete, žebráci," pátrá v paměti, jak to bylo v lize před lety. „Teď hráč přihraje zleva doprava a lidi tleskají. Tak si říkám, to je paráda. Když na Spartu přijde sedmnáct tisíc lidí, tak je to paráda, hraje se jinak."