Sparťanské hvězdičky chřadnou. Experti mají jasno, která z nich Letnou opustí

Situace zmíněného tria je přece jenom rozdílná. Adam Karabec alespoň naskakuje do sestavy v pozici střídajícího hráče. Michal Ševčík po příchodu z Brna nastupuje ve druhé lize a úplně mimo hru je Kryštof Daněk. „Měl by pravidelně hrát. Zažil jsem v Leverkusenu, že jsem dva roky seděl na lavičce. Jasně, bylo mi víc a mladí kluci to asi snáší lépe, ale pro jejich sebevědomí a růst by bylo lepší, aby hráli," konstatuje Frýdek.

Vicemistr Evropy z roku 1996 vzpomíná na chvíle, kdy v rudém dresu končil Bořek Dočkal a jako o jeho nástupci se nahlas mluvilo právě o Karabcovi. „Je to podhrotový hráč, výborný v situacích jeden na jednoho, má skvělou kopací techniku, výbornou levou nohu i periferní vidění," chválí Frýdek, jenž momentálně trénuje divizní Český Brod.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Karabec slaví branku proti Olomouci.

Stejně jako další sparťané čekal, že Karabec chytí příležitost za pačesy. „Problém je v tom, že Sparta na podhrotového hráče momentálně prostě nehraje. Pozici desítky v současném herním stylu Sparty nevidím. Proto to ti kluci mají těžké. Přitom je do klubu brali jako špílmachry. Proto bych je pustil na hostování, aby mohli hrát," soudí Frýdek.

Sestřih utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů FC Kodaň - AC Sparta PrahaVideo : O2 TV Sport

Moderátor pořadu Aleš Svoboda z O2 TV nabízí svůj pohled. Karabec ve Spartě podle něj zůstane, Ševčík bude zatím sbírat minutáž ve druhé lize a Daněk odejde na hostování. S tímhle scénřem se ztotožňuje i redaktor Sport.cz Jiří Lizec. „Daněk se nedostal do hry ani v Jablonci, kdy Priske nasadil osm náhradníků. To něco naznačuje," myslí si, že talent z Hané nejspíš Letné brzy zamává na rozloučenou. „Ohledně hostování by preferoval cizinu, uvidíme, jak to dopadne," prozrazuje Lizec.