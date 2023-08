Gzira je slaboučká, ale strašák pro Plzeň tady pořád je, varuje expert

Ten obrázek praští do očí. V úvodu Fortuna ligy Plzeň tápala, v souhře vše drhlo a hráči působili podrážděně. Stačilo zvládnout dramatickou odvetu druhého předkola Konferenční ligy v Kosovu a Viktoria od té chvíle jen vyhrává.

Na druhou stranu také vidí, že Gzira a ani následně ve Fortuna lize České Budějovice tým vedený koučem Miroslavem Koubkem pořádně neprověřily. „Co se týče obranné fáze, tak to byla v podání Dynama jedna velká tragédie. Plzni to poslední soupeři hodně ulehčili. Na druhou stranu vynikly individuální výkony Buchy či Šulce," všíml si expert.

Všem je jasné, že k lepšímu se z pohledu Plzně úvod sezony zlomil zvládnutou koncovkou na půdě kosovského týmu Drita.. „Plzeň se vyhnula průšvihu, že by nehrála evropský pohár," potvrdil Lizec, proč se Viktorii ulevilo. Do cíle v podobě postupu do základní skupiny Konferenční ligy ale tým ještě nedorazil.