PŘÍMÁK: Recept na Kodaň! experti mají jasno. Spartu může posunout dál velká zbraň

Frýdek neskrývá nadšení z toho, jak Sparta zvládla v Kodani první poločas. Byla aktivní, měla šance. „Kdyby dala gól, bylo by to super. Ale ve druhé půli Kodaň ukázala, že je výborná. Spartě skvěle zachytal gólman, byl perfektní," vrací se k prvnímu duelu na půdě dánského klubu vicemistr Evropy z roku 1996.

V pořadu Přímák se pochopitelně řešily i odvety Slavie a Plzně v evropských pohárech. Pro oba české týmy by měl být čtvrteční zápas jen formalitou, kdy by měly potvrdit postup. „Slavia by neměla mít problém, Dnipro bylo kvalitou jinde a také Gzira, která je soupeřem Plzně, byla slaboučká," nebojí se pasovat Slavii i Plzeň do role jasných favoritů Lizec. Experti rovněž rozebírali, co bude se sparťanskými mladíky Karabcem, Daňkem či Ševčíkem, stejně oba hosté ve studiu prozradili, kdo se jim zatím ve Fortuna lize líbí a kdo je během čtyř kol zklamal. Co všechno zaznělo v pořadu Přímák se můžete podívat ve videu.