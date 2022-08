PŘÍMÁK: Nechutné přivítání Jankta na Spartě? To se musí řešit!

Jankto strávil mládežnická léta ve Slavii, z níž se v osmnácti odrazil do Itálie. Na sociálních sítích se netajil tím, že je vršovický klub nesmazatelně v jeho srdci a ke konkurentovi z Letné by "nikdy" nešel. Realita vypadá jinak, český reprezentant změnil názor a obléká rudý dres. Fanoušci na to reagovali během ligového duelu s Olomoucí po svém a spustili hanlivé pokřiky. Ty nemusely nutně směřovat k samotnému fotbalistovi, když nastupoval Jankto na trávník, stadion hráči zatleskal. Letenský kotel navíc skandování "Jude Slavie" využívá často a to i při utkání, která nemají s vršovickým rivalem něco společného.

Rajnocha chování sparťanského kotle každopádně mrzelo, nemá pro něj pochopení a nic podobného nechce na českých stadionech vidět ani slyšet. „Určitě se to musí řešit. V Anglii byly problémy větší a vše se vyřešilo, je to o nějaké naší kultuře," má jasno 40letý expert.

Sparta zakončila třetí kolo výhrou 2:0 nad Olomoucí a v 80. minutě se dostal do hry i Jakub Jankto. „Bylo to asi kvůli fanouškům, i kvůli němu samotnému, aby od začátku věděl, že se s ním počítá a patří do kádru," uvažuje Rajnoch v pořadu Přímák na Sport.cz nad tím, proč Sparta nasadila nového hráče do hry alespoň na konci zápasu.

Hodnotíme Jakuba Jankta jako posilu Sparty v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

A jak vnímá bývalý reprezentant samotný Janktův příchod? Bude v jeho silách letenskému mužstvu pomoci? „Určitě je to zajímavý hráč v ideálním věku, bohužel, jak už bylo zmíněno několika trenéry, občas bývám skeptický k návratům do české ligy," říká Rajnoch. „...Ale zase on je ve věku, kdy ještě může předvést progres a dostat se k dalšímu zahraničnímu angažmá."