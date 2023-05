Nezkušená Sparta a titulový mečbol: O Kuchtu s Krejčím nemám strach, jinak je to úkol pro psychologa

Zkušený funkcionář je přesvědčený o tom, že se na výkonech Sparty podepisuje i fakt, že fotbalisté v rudých dresech nemají zkušenosti s bitvami o titul, kdy se tlak na výsledky stupňuje s blížícím se koncem sezony. „O titul víceméně ti kluci nehráli. Zkušených hráčů je tam málo, to všechno hraje také velkou roli," míní.

Za klíčové považuje Ščasný to, že Sparta v nadstavbě zvládla dovést do vítězného konce derby se Slavií. „V klubu zavládla euforie, ale pak na hráče dolehla povinnost uhrát potřebný počet bodů. Není jednoduché nastavit hlavu hráčů. O Kuchtu s Krejčím strach nemáme, ti tenhle problém nemají, ale na hřišti nejsou sami. Takže je to úkol nejen pro Priskeho, ale také pro psychologa," dodává Ščasný.