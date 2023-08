Plzeň nad evropskou propastí! Postoupí, kvalitu má, tvrdí expert. Nebude to jednoduché, varuje kolega

Dostane Viktoria Plzeň na startu sezony tvrdé KO hned ve druhém předkole Konferenční ligy od kosovského týmu Drita? Západočeši doma jen remizovali 0:0 a dál čekají na první výhru v sezoně. „Nebude to jednoduché," tuší fotbalový expert Sport.cz Jiří Lizec v pořadu Přímák. „Oni si do Plzně přijeli pro dobrý výsledek, a ten si odvezli. Věřím ale, že se Plzeň dokáže v odvetě prosadit a postoupí, kvalitu na to má," tvrdí trenér David Horejš, druhý z hostů ve studiu Sport.cz.

Plzeň před odvetou v Kosovu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Drita vsadila ve Štruncových sadech na totální defenzivu, z níž se snažila podnikat nebezpečné kontry. Při dvou z nich měla Viktoria pořádnou kliku. Lizec ale očekává, že by Plzni mohlo vyhovovat, že kosovský tým doma bude hrát odvážněji. „Snad to nebude dobývání. Kosované pokud chtějí postoupit, musí dát gól. Beton stačit nebude," tuší Lizec. Kosovský celek v prvním duelu také často zdržoval a tahal čas. Viktoria na to musí být připravena nejspíš i v odvetě „Myslím, že na to trenéři plzeňské hráče připravují. Všichni víme, jaké ty národnosti jsou. Může se to objevit. Plzeň musí být aktivní, bude chtít vstřelit branku. Je důležité soustředit se na svůj výkon," tuší bývalý trenér Českých Budějovic a Jablonce. Plzeň před odvetou v Kosovu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz „To, jestli budou Kosované polehávat, neovlivníte. Vy jim nesmíte dát záminku. Plzeň musí zápas dobře rozjet, dát branku, a to bude cesta, aby Drita otevřela obranu," nabízí recept, který dovede Viktorii v odvetě druhého předkola Konferenční ligy do úspěšného cíle. Produktivita Plzně, je to projev hlubší nepohody? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Co dalšího zaznělo v pořadu Příklep s trenérem Davidem Horejšem a expertem Sport.cz Jiřím Lizcem se můžete podívat ve videu. Komentáře RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Plzeň si koleduje o průšvih, Bohemka se potkala s realitou, víc čekám od Sparty Jak dopadne odveta fotbalové Viktorie Plzeň ve druhém předkole Konferenční ligy? Plzeň vyhraje 62,9 % Plzeň uhraje remízu a následně vybojuje postup 4,8 % Plzeň uhraje remízu, ale následně vybojuje postup Drita 8,1 % Plzeň prohraje 24,2 % Celkem hlasovalo 62 čtenářů.