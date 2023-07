RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Plzeň si koleduje o průšvih, Bohemka se potkala s realitou, víc čekám od Sparty

Výkon Sparty ve Zlíně se mi nelíbil, hrála dobře patnáct minut, pak už ji Zlín do šance nepustil. Pro domácí je to krutá prohra, chápu jejich rozladění, protože si zasloužili proti mistrovi bodovat. Sparta udělala tři body, ale směrem k Evropě je to určitě varování a výkon by měl z její strany vypadat jinak.

Slavia na jaře v Budějovicích prohrála, venkovní zápasy obecně nezvládala. Tentokrát to ale bylo v jejím podání jiné. K většímu klidu potřebovala dát druhý gól, když Dynamo vyrovnalo, tak chvíli nehrála dobře. Ale jinak vyhrála zaslouženě. Moc se mi líbil Mojmír Chytil, který přišel jako střídající a vlastně to utkání rozhodl. Je to hráč, který ke všemu přistupuje s pokorou. Moc mu pomohlo v minulosti hostování v Pardubicích, má správně nastavenou hlavu. Uvidíme, kdy si řekne o základní sestavu. Zatím nastupuje Václav Jurečka, který zatím asi není v ideální formě, ale to je jen otázkou času.

Dynamo sice dostalo čtyři góly na Slovácku a teď tři od Slavie, ale přesto na měl dělá dobrý dojem práce trenérů Nikla se Zápotočným. Nutí kluky hrát fotbal s moderními prvky a ti se určitě herně posouvají. Věřím, že se to všem v Dynamu do budoucna vrátí, jsou správně nastavení. Samozřejmě by to chtělo i nějakou bodovou odměnu.

Když jsem u těch mladších trenérů, tak musím zmínit i přínos Marka Kuliče. Bylo vidět, jak za ním boleslavský tým jde. Pral se o výsledek i v deseti za stavu 0:2 a Boleslav ten zápas málem i vyhrála. Mára dokáže strhnout tým, dá klukům vášeň, je tam skvělá parta. Je schopný do týmu přenést toho ducha naší vyjímečné party, kdy se v Boleslavi hrály evropské poháry.

Liberci naopak sklapla Csaplárova past, nechal se vývojem asi trochu ukolébat. Tenhle zápas ukázal, jak fotbal dokáže být krásný i krutý. Před týdnem dal Kostka Gól roku, teď dostal možná pro někoho zbytečnou červenou kartu. Vypadá jako grázlík, ale znám ho, povahově je to skvělý kluk, který do všeho chodí na sto procent.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Trenér mladoboleslavských fotbalistů Marek Kulič.

Jsem rád, že se potvrzují moje slova o tom, že černým koněm ligy mohou být Teplice, kde odvádí skvělou práci trio Frťala, Rezek, Prášil. Potvrdily to na Bohemce, kterou čekal střet s realitou, kdy po letech proklouzla do pohárové Evropy. Nejde jen o samotný zápas, ale měla náročný program, bylo tam cestování, musela jet obrovskou dálku. Pro klokany to je krásná zkušenost, čekaly na ni celé generace, ale nejspíš přijde vystřízlivění.

O pořádný průšvih si po skvělé a povedené přípravě koleduje Plzeň. Proti Dritě měla spoustu šancí, jenže se nevyhrálo a začalo to skřípat. Pokračovalo to i proti Hradci, což bylo pikantní pro trenéra Koubka, který Hradec vlastně naučil fotbal, který je v Plzni dovedl k bodovému zisku. Plzeň má teď jediný úkol, musí zvládnout odvetu. Zatím se na tým přenáší smůla z minulé sezony.

Skončím zápasem Baník - Slovácko. Trenér Hapal po utkání řekl, že jeho tým podal výkon, který byl hodný jména Baníku. Já si myslím, že má na víc. I když mám rád trenéra Hapala, přišlo mi to ze strany jeho týmu málo. Přeju si, aby se soupeři báli jezdit na půdu Ostravy. Pořád mi přijde, že Baníku něco chybí od chvíle, co pustil ikonické Bazaly. Asi nebyla jiná možnost, ale ostravskému týmu prostě od té doby něco chybí.