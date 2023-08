Plzeňská bída v koncovce! Hráči jsou zbrklí, musí si umět poradit, kvalitu ale mají, tvrdí expert

Tři zápasy a jeden vstřelený gól. Viktoria Plzeň upadla do bídy, která ji ve Fortuna lize srážela v jarní části Fortuna ligy. V přípravě přitom vše vyhlíželo tak, že nový trenérský tým mužstvo probudil, realita je proto hodně tvrdá. „Je pravda, že po té přípravě každý čekal, že to Viktorce směrem dopředu půjde. Máme za sebou tři zápasy, ale o hlubší nepohodě v týmu bych nemluvil," říká v pořadu Přímák na Sport.cz trenér David Horejš. „Do ofenzivy má Plzeň kvalitní hráče, co by si měli s hrou do plných poradit," dodává.

Produktivita Plzně, je to projev hlubší nepohody? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Experti kroutí hlavou, čekali, že se pod trenérem Koubkem promění Viktoria v mašinu na góly. Letní příprava tomu napovídala. „Směrem dopředu jsou ve Viktorce zajímaví hráči. Je to hodně i o důvěře, hráči se teď v sestavě hodně točí," hodnotí Horejš dění v plzeňském klubu, který má v ofenzivě k dispozici zajímavé kvarteto Chorý, Durosinmi, Kliment, Vydra. Plzeň nedala gól v Teplicích, v koncovce selhala i ve druhém předkole Konferenční ligy proti kosovské Dritě a jediný gól dala Viktoria ve Fortuna lize Hradci Králové. Ani v jednom utkání pak neslavila výhru. PŘÍMÁK s fotbalovým trenérem Davidem HorejšemVideo : Sport.cz „Musí počítat s tím, že budou hrát do plné obrany a musí si s tím poradit. Ve hře musí mít šablony a mechanismy pro poslední třetinu hřiště, hráči na ně musí být zvyklí. Nesmí to skončit jen tím, že do vápna létá jeden centr za druhým. Musí být víc variant, jak branku vstřelit," nabízí svůj pohled trenér, který byl v létě pár dní na stáži v Bayernu Mnichov a viděl, jak právě tuto fázi hry piluje bavorský gigant, Plzeň před odvetou v Kosovu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Horejš určitě nechce nikomu radit, jak by mělo složení plzeňské ofenzivní řady vypadat. „To musí vidět trenér, s hráči je na tréninku každý den. Konkurence je v Plzni velká, stejně jako kvalita. Je třeba dál pracovat a výsledek to přinese. Plzeň podle mě teď zvládne odvetu a dokáže se střelecky prosazovat," myslí si. Když se moderátor Aleš Svoboda z O2 TV zajímal o to, jak v takové situaci postupovat a probudit trápící se útok, Horejš se jen usměje. „Já měl výhodu v tom, že jsem neměl tolik možností, koho do útoku postavit," vysvětluje, že Českých Budějovicích ani naposledy v Jablonci nebyla taková konkurence hrotových hráčů jako v Plzni. Překvapení jménem Jindřích Staněk. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz „Je to o důvěře, hráč ji musí cítit. A je to i po štěstí. Hráči v Plzni mají kvalitu, ale když jsem viděl utkání s Hradcem i to pohárové, tak byli v zakončení zbrklí a měli to zvládnout lépe. Časem to ale určitě přijde a ti hráči se svou kvalitou dokážou prosadit," věří Horejš. Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák s trenérem Davidem Horejšem se můžete podívat ve videu.