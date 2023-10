Po derby čekají na sešívané neoblíbené Teplice. Hrají poctivý fotbal, ale Slavia zápas zvládne, tvrdí expert

„Teplice remizovaly o víkendu v Liberci, kde to bolí. Proti Spartě nebo Slavii ale ani nepotřebujete trenéra, hráči sami chtějí být lepší než jindy a dát gól,“ říká v pořadu Přímák na Sport.cz legenda Sparty Horst Siegl, který očekává, že na Stínadlech bude vyprodáno.

Co by poradil Teplicím, aby mohly dosáhnout na body? „Nesmí nechat hráčům Slavie prostor, dorážet je, nedělat standardky. Nesmí podcenit žádnou maličkost, jinak se může stát, že je Slavia potrestá,“ tvrdí Siegl, který si nemyslí, že by měli červenobílí v hlavách jarní nepovedený duel na Stínadlech (1:1). „Do středy budou rozebírat derby, ve čtvrtek si něco řeknou k Teplicím. Sled zápasů je tak rychlý, že hráči nad jarním zápasem určitě nepřemýšlí,“ dodává bývalý kanonýr.