Podcenění? Experti se o Plzeň v Konferenční lize nebojí

Levý si stojí za tím, že je Viktoria jasným favoritem a dokáže to potvrdit. A nabízí pro to i několik důvodů. „Soupeře nepodcení. Třeba i proto, že si uvědomí, že už jim bude chybět jen jeden soupeř k tomu, aby se dostali do vysněné skupiny Konferenční ligy. Nevidím jediný důvod, proč by Plzeň maltského soupeře měla podcenit," přesvědčuje známý trenér.