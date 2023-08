PŘÍMÁK: Sparta? Dala krásné góly, ale unikla vyloučení. A měla proti ní být penalta

Sparta i Slavia mají po třech kolech Fortuna ligy plný bodový zisk a fanoušci jsou řádně nažhavení na jejich vstup do pohárové Evropy. Letenští už v úterý nastoupí na půdě FC Kodaň. Jak se povedlo naladit týmu Briana Priskeho na důležitý duel? „Sparta dala krásné góly, ale Pardubice jí nebyly důstojným soupeřem," myslí si zkušený kouč. „S Olomoucí to také doma zvládla bez problémů, ale ve Zlíně se k výhře protrápila a také ve druhé půli byla vidět ze strany střídajících hráčů určitá laxnost a ztráta koncentrace."

Pardubický kouč Radoslav Kováč se po utkání zlobil za výkon na svůj tým. Zároveň byl ale hodně kritický k výkonu rozhodčího Klímy, o němž tvrdil, že se choval arogantně. Vadily mu také dva výroky, kdy uchránil Letenské. „Situace u neodpískané penalty po zákroku Krejčího a nepotrestání zákroku Kairinena byly důvodem k podrážděnosti trenéra Kováče. Ohledně toho, zda tam bylo nějaké arogantní chování, na to nedokážu odpovědět," řekl bývalý československý reprezentant.

Novinář Jan Malý měl dostatečnou možnost prohlédnout si ze záznamu zmíněné problematické situace a domnívá se, že sudí v obou případech pochybil ve prospěch Sparty. „Penalta byla podle mě jasná. U Kairinena je to složitější, výklad je tam poměrně široký. Za mě to ale byl zákrok na červenou kartu. Byl to nebezpečný zákrok, kdy šly kolíky na kotník," tvrdí expert ve studiu Sport.cz. Oba muži ve studiu Sport.cz se shodují, že dostávají příležitost v nejvyšší soutěži méně zkušení sudí. „To ale není omluva, aby neřídili zápasy konzistentně," dodává Malý s tím, že třeba Dalibor Černý si s píšťalkou vede velmi dobře a má respekt týmů.

Co se týče vicemistra z Edenu, pro něj byl největší překážkou při výhře 2:1 zlínský gólman Dostál. „Z deseti možných bych mu dal deset bodů. Byl fantastický," přiznává Levý, který ocenil sešívané za to, do kolika šancí se během duelu dostali. „Samozřejmě vyniklo i to, kolik šancí Slavia nedala. A také mě zarazilo, že když se povedlo Zlínu snížit na 1:2, tak ho pustili domácí ještě do dvou pološancí," dodává s tím, že proti Slavii hrál i hodně špatný terén, který se během duelu ještě zhoršoval.