Přetlak v ofenzivě Slavie! Úderná síla mi přijde větší než u Sparty, míní expert

Bude pro fotbalovou Slavii široký kádr v této sezoně výhodou? Nebo budou rotace sešívané přílišné rotace srážet, jako tomu bylo v části minulého ročníku Fortuna ligy. Do Edenu navíc během léta přišla celá řada posil, který z hráčů bude mít do základní sestavy vicemistra neblíže? „Za mě Mojmír Chytil, měl by být útočníkem číslo jedna, když posuneme Jurečku trošku níž," myslí si expert Sport.cz Martin Mls v pořadu Přímák. „Mojmír je skvělý útočník, ale zbavit se dvaceti gólů na hrotu, to mi přijde škoda," naráží druhý z hostů Přímáku Jan Rajnoch na kvalitu kanonýra Jurečky.

Která z posil Slavie má nejblíže do základu? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Jindřich Trpišovský se svým trenérským týmem také zvažují změnu rozestavení. Co kdyby se oba zmiňovaní ofenzivní plejeři sešli na place vedle sebe? „To by bylo hodně zajímavé," usměje se při představě bývalý prvoligový hráč a odchovanec pražské Sparty. „Každopádně úderná síla u Slavie mi přijde o něco větší než u Sparty," přiznává sportovně. Moderátor Aleš Svoboda z O2 TV připomíná, že s Chytilem po příchodu do Edenu vládne spokojenost. Ukázal, že si umí pokrýt míč, ale gól v sešívaném dresu ještě neslavil. Rajnoch v to nevidí problém. „Je to lepší, než dát v přípravě deset gólů a v soutěži za celý podzim žádný. Zažil jsem, že jsme vyhrávali celou přípravu a pak jsme po třech kolech byli na nule," vzpomíná Rajnoch. Přímák s bývalým prvoligovým fotbalistou Janem RajnochemVideo : Sport.cz O tom, že se Chytil bude v dresu Slavie prosazovat, nepochybuje novinář Mls. „Snad si schoval góly na ligu, nebo pro předkola evropských pohárů. Není třeba propadat pesimistickým náladám, příprava Slavie byla až na tu generálku hodně vydařená," uklidňuje příznivce červenobílých barev expert Sport.cz. Přímák PŘÍMÁK: Slavia je hladová, Sparta řeší choulostivé téma