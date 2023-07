PŘÍMÁK: Slavia je hladová, Sparta řeší choulostivé téma

Experti se ale shodnou, že největší ambice na titul, patří na startu Fortuna ligy týmu z Edenu. „V klubu nic nepodcenili, mají to nastavené správně. Myslím, že teď i ze Slavie určitým způsobem spadne tlak, ten bude ležet na Spartě. Ukazovalo se to i v přípravě, kdy o klubu nebylo tolik slyšet," tvrdí Rajnoch, byť pochopitelně třeba odchod Davida Juráska do Benfiky Lisabon rezonoval v médiích pořádně.

„Myslím, že pro Slavii by mohla mluvit šířka kádru," míní novinář Mls. Druhý z hostů Rajnoch ale připomíná, že v minulé sezoně právě tenhle faktor sešívaným spíše ublížil. „Rotace sestavy Slavii nepomohla," neskrývá přesvědčení a je zvědavý, jak se v Edenu popasují s rozestavením i složením sestavy.

Začátek Fantasy ligy se blíží V sobotu startuje Fortuna liga! Už máte svůj tým? Vytvořte si ho a hrajte zdarma o zajímavé ceny na Sport.cz.

Řešit se musí hlavně levá strana kvůli odchodům zmíněného Juráska a také Petera Olayinky. „Tohle zvládnou, v hledání nových postů se realizák Slavie doslova vyžívá," směje se bývalý prvoligový fotbalista, jenž počítá s tím, že útočníkem číslo jedna zůstane Václav Jurečka. „Byl bych zvědavý, kdyby hráli s Mojmírem Chytilem spolu."

Sešívaní v přípravě vyhrávali a navnadili fanoušky, až generálka s Dynamem Drážďany skončila remízou. A trenér Jindřich Trpišovský se nechal slyšet, že šlo o nejslabší vystoupení jeho týmu. „Hradce je mi trochu líto, Připravil Slavii o dva tituly a ta teď bude mít ohromnou motivaci to napravit, včetně generálky," míní Rajnoch a připomíná, že by sám vždy raději, když poslední příprava pro jeho tým nedopadla nejlépe. Trenér pak hráče může dostat pod tlak a ti se v boji o sestavu náležitě vybičují.

Experti nejspíš narážejí na to, že Sparta během léta nevyhrávala, ale v posledním duelu před startem ligy dala bruselskému Anderlechtu šestibrankovou nálož. Byť se hrálo na tři poločasy a Letenští zahrávali tři pokutové kopy. Mistři se během léta rozloučili s útočníkem Tomášem Čvančarou, jenž odešel do Německa, stále se řeší pozice gólmana. Matěj Kovář byl v přípravě Manchesteru United a ani den před výkopem ligy není jasné, jak to s ním bude.

„Během léta Sparta přivedla spíš nenápadné hráče, s posilami to nepřeháněla, byla střídmá. Rok v lize má za sebou Ševčík, půl roku Olatunji. Řekl bych, že kádr spíše doladila," míní Rajnoch. „Nejzásadnější je pro mě, zda bude pokračovat na Letné Matěj Kovář, kdyby nepokračoval, bylo by to oslabení."

Redaktor Sport.cz se domnívá, že jde o choulostivé téma. „Kovář byl jedním ze základních kamenů na cestě za titulem. Ale pokud by Kovář nebyl, tak Tomáš Rosický říkal, že ještě nějaký brankář přijde," konstatuje Mls. „Vzhledem k náročnému programu je třeba, aby v takovém případě přišla zkušenost," má jasno Rajnoch a jako možnost vidí příchod Tomáše Vaclíka.

Třetím do party aspirantů na titul je Viktoria Plzeň, která v letní pauze udělala nejzásadnější změnu z pohledu favoritů. Získala toužebně očekáváného nového vlastníka, který by měl klub finančně stabilizovat. „Tým se uklidní a v zákulisí už to nebude tak divoké," naráží Mls na dobu, kdy Adolf Šádek zachránil klub tím, že si vzal obrovskou půjčku a vysvobodil jej až postup Viktorie do Ligy mistrů. Podle novináře už na klíčová rozhodnutí nebude v klubu sám.

„Šádkova rozhodovací pozice bude velmi podobná. Ale je pravda, že pozice Plzně se změní. Co jsem slyšel, tak do klubu přichází i pan Říčka, který v minulosti našel celou řadu talentů, z nichž se staly hvězdy," konstatuje Rajnoch.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci před startem sezony.

Ten vidí jako optimální i skladbu trenérského týmu, kde velezkušeného Koubka doplňuje ambiciózní duo Trousil, Bakoš. Změna na místě kouče prý dokonale vyburcuje i hráče, kterým by mělo vyhovovat, že bude hrát Plzeň ofenzivnější fotbal. V přípravě také nastřílela 39 branek. „S trenérem Koubkem to někdy není v kabině jednoduché. Ale s odstupem let na něj určitě hráči vzpomínají, protože má výsledky," dodává bývalý reprezentant.