PŘÍMÁK: Kam se hrabe Kane! Čvančara je TOP přestup, Německo je v pozoru

Když v pořadu Přímák přišla řeč na německou nejvyšší soutěž a start Tomáše Čvančary, rozzářil se známý milovník bundesligy Straka jako sluníčko. „Tomášovi dávám palec nahoru, sportovní ředitel je z něj nadšený, jak se v klubu adaptoval. Dávat góly v přípravě je jedna věc, ale potvrdit to v soutěži, to zaslouží respekt," vykládá nadšeně bývalý reprezentant a účastník MS 1990 v Itálii.

Pozorně Čvančarův debut sledoval i proto, že má k Borussii vřelý vztah. „Pogratuloval jsem mu a poslal i video, aby věděl, co se děje a co se o Tomášovi říká. Sportovní ředitel klubu byl nadšený, přesně tohle prý potřebovali. Tomáš chodí do míst, kde to bolí. Ukazuje sebevědomí, je to mistr ligy a angažmá v Německu ho posune zase dál," míní Straka.