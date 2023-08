Problém Plzně: chybí Staňkovy zázračné zákroky. Buldok, co měl své mušky, vzpomíná kouč

Horejš cítí, že plzeňské angažmá Staňkovi sedlo. Zásluhu na jeho růstu vidí i ve skvělé práci Matúše Kozáčika, trenéra gólmanů ve Viktorii. „Na úspěchu v mistrovské sezoně má neskutečný podíl. Zápasy vychytal, i my jsme to s Dynamem zažili na vlastní kůži. Předváděl fantastické zákroky," chrlí Horejš slova chvály na svého bývalého svěřence.

Když byl Horejš trenérem Českých Budějovic, sešlo se mu v týmu parádní brankářské duo sparťanských odchovanců Jindřich Staněk, Vojtěch Vorel. Moderátora Přímáku Aleše Svobodu z O2 TV zajímalo, jak se se Staňkem pracovalo. Kouč se nejprve začne smát. „Každý z té dvojice byl jiný. Vojta Vorel je klidnej, Jindra Staněk je buldok, co jde do všeho po hlavě. Je skvělý, ale mělo to i nějaké mušky. Stejně na něj ale nedám dopustit, je skvělý do party," vypráví kouč.